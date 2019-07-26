الان تتابع مصدر قضائي سوداني: محاكمة علنية الأربعاء للرئيس المعزول عمر البشير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 31 دقيقة - 9:57 م, 26 يوليو 2019 م التعليقات: 0 كشف مصدر قضائي سوداني، عن محاكمة علنية الأربعاء للرئيس المعزول عمر البشير في تهم فساد وتمويل الإرهاب، وفقا للعين الإخبارية.

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