دبي - بواسطة محمد فارس سرق رجالٌ مسلحون ذهباً ومعادن نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار من صالة شحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما وأخذوا اثنين من العاملين بالمطار رهينتين، كما أعلنت الشرطة. © Viracopos/divulgação Provided by Deutsche Welle
تمكن لصوص مسلحون من سرقة 750 كيلوجراما من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في عميلة بمطار جواروليوس في ساو باولو كما أخذوا معهم اثنين من عمال المطار كرهائن. وأوضحت الشرطة أن اللصوص لا يزالون طلقاء.
المشتبه بهم كانوا قد وصلوا إلى مطار جواروليوس في ساو باولو في شاحنة صغيرة سوداء تحمل شعارات تشبه شعارات الشرطة الاتحادية البرازيلية وفقا للقطات من كاميرات المراقبة إطّلعت عليها رويترز. وغادر أربعة رجال ملثمين العربة وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية وواجهوا العمال في المطار ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن شريط فيديو لكاميرات المراقبة نشره تلفزيون غلوبو أظهر أن السراق وضعوا على سياراتهم السوداء ملصقات ذهبية اللون تشبه تلك التي تستخدمها الشرطة الاتحادية البرازيلية، علاوة على ارتدائهم ملابس تحمل علامات مشابهة للعلامات على ملابس الشرطة.
وقالت متحدثة باسم المطار إن أحدا لم يُصب بسوء جراء الهجوم ولكنها لم تعلق على مسألة الرهائن.
م.م/ ع.ج.م (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة ذهب بقيمة 40 مليون دولار من مطار في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.