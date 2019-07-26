سرقة ذهب بقيمة 40 مليون دولار من مطار في البرازيل

دبي - بواسطة محمد فارس سرق رجالٌ مسلحون ذهباً ومعادن نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار من صالة شحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما وأخذوا اثنين من العاملين بالمطار رهينتين، كما أعلنت الشرطة. © Viracopos/divulgação Provided by Deutsche Welle

تمكن لصوص مسلحون من سرقة 750 كيلوجراما من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في عميلة بمطار جواروليوس في ساو باولو كما أخذوا معهم اثنين من عمال المطار كرهائن. وأوضحت الشرطة أن اللصوص لا يزالون طلقاء.

المشتبه بهم كانوا قد وصلوا إلى مطار جواروليوس في ساو باولو في شاحنة صغيرة سوداء تحمل شعارات تشبه شعارات الشرطة الاتحادية البرازيلية وفقا للقطات من كاميرات المراقبة إطّلعت عليها رويترز. وغادر أربعة رجال ملثمين العربة وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية وواجهوا العمال في المطار ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن شريط فيديو لكاميرات المراقبة نشره تلفزيون غلوبو أظهر أن السراق وضعوا على سياراتهم السوداء ملصقات ذهبية اللون تشبه تلك التي تستخدمها الشرطة الاتحادية البرازيلية، علاوة على ارتدائهم ملابس تحمل علامات مشابهة للعلامات على ملابس الشرطة.

وقالت متحدثة باسم المطار إن أحدا لم يُصب بسوء جراء الهجوم ولكنها لم تعلق على مسألة الرهائن.

م.م/ ع.ج.م (رويترز)