شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة بعد جولة أفريقية ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق إلى أرض الوطن، بعد جولة أفريقية جديدة زار خلالها كل من كينيا ورواند، حيث أجرى خلال زيارته إلى كينيا مباحثات مع كل من رئيسي الجمعية الوطنية الكينية ومجلس الشيوخ الكيني وزعيم الأغلبية بالجمعية الوطنية الكينية.

وخلال زيارته إلى رواندا، أجرى مباحثات مع كل من رئيسة مجلس النواب الرواندي ورئيس مجلس الشيوخ الرواندي ورئيس الوزراء نيابة عن رئيس جمهورية رواندا الذي كان متواجداً خارج البلاد خلال فترة الزيارة، كما ألتقى قبل نهاية زيارته مع رئيسة مجلس تنمية رواندا، حيث تناول اللقاء التجربة التنموية لرواندا.

وقد تناول الدكتور علي عبدالعال خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية مع كل من كينيا ورواندا خاصة على المستوى البرلماني، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات حول التجربة البرلمانية في البلدان الثلاث، وبعض القضايا الأخرى على مستوى القارة الأفريقية.

Advertisements

ولقى الوفد البرلماني المصري خلال هذه الجولة حفاوة بالغة من جانب كل من كينيا وراندا عكست تقدير المسئولين في كلا البلدين لأهمية الزيارة، وأشاد المسئولون خلال لقاءات الدكتور عبدالعال في كلا البلدين بالتجربة البرلمانية المصرية، وبالدور المصري القوي على مستوى القارة الأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأكد المسئولون الأفارقة خلال اللقاءات على تقديرهم الشديد للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية.

واتفق الدكتور عبدالعال والمسئولين في هذه الدول على البناء على ما تم من مباحثات بناءة وإيجابية خلال هذه الجولة، سواء عبر تكثيف اللقاءات الثنائية المباشرة، أو من خلال تفعيل دور جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدان الثلاث، أو من خلال التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية التي تجمع بينهم.