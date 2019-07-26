كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل أبو ردينة: القيادات الفلسطينية تقف بالاجماع خلف الرئيس أبو مازن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن القيادات الفلسطينية تقف بالإجماع خلف الرئيس محمود عباس أبو مازن وسيتم اتخاذ قرارات صعبة وخطيرة تنعكس على مستوى كبير وليس منطقة الشرق الأوسط فقط، مشيرًا إلى أن هناك خطوط حمراء فلسطينية وعربية، لا يمكن تجاوزها.

وأوضح ردينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القدس خط أحمر وأن ما قامت به إسرائيل من تجاوزات في القدس من محاولات التهويد وتغيير معالمها والاعتداء على أراضيها كل ذلك يؤدي إلى مرحلة الانفجار.

وتابع أن الرئيس محمود عباس قام بدعوة القيادة الفلسطينية لاجتماع هام في رام الله وعرض عليهم في الجلسة المغلقة كافة التفاصيل للمرحلة الحالية سواء العلاقة مع إسرائيل أو الجانب الأمريكي، موضحا أنه سيتم وقف التعامل مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضع الآلية التي توضح الخطوات التي سيتم التعامل من خلالها مع إسرائيل، مردفًا: "إسرائيل مازالت مستمرة في عدوانها على فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية اتخذت حق الفيتو ضد 14 دولة اعترضت على قيام إسرائيل ".

