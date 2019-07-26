كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأذربيجانية تنقذ طاقم سفينة إيرانية من الغرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت السلطات الأذربيجانية كل أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية، وعددهم 9، قبل غرقها في بحر قزوين. وفقما قالت هيئة الملاحة البحرية في أذربيجان.

ولم يتضح بعد تفاصيل عما كانت تحمله السفينة شاباهانج.

Advertisements

وأوضحت الهيئة أن السفينة بعثت بنداء استغاثة ظهر الجمعة بعدما واجهت مشكلات قرب ميناء لينكوران في أذربيجان.

وأضافت أن طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية حدودية أرسلت إلى موقع الحادث وأنقذت طاقم السفينة.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل بشأن المشكلات التي واجهتها السفينة أو وجهتها.