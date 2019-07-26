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اصطدمت شاحنة كبيرة، مساء اليوم، بعمود كهرائي مرتبط بحركة سير الترامواي، قرب محطة المجازر القديمة في الدار البيضاء، ما تسبب في توقف جميع عربات الترامواي على مستوى الخط الأول، الرابط بين سيدي مومن وليساسفة.
وتعود حركة السير، في هذه الأثناء، بعد توقف دام قرابة الساعة، خلّف تدمرا واستنكارا من قِبل ركاب الترامواي، بحسب ما عاين موقع “اليوم 24”.
هذا وتمكن عدد من المواطنين، بحضور الشرطة وطاقم من شركة الترامواي، من فك الشاحنة التي كانت عالقة، بين شارعي الملاوم النقيلي، والوداية، بعد ان اخترقت إحدى عجلاتها سكة الترام في اتجاه سيدي مومن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاحنة تعرقل سير ترامواي البيضاء بعد الاصدام بعمود كهربائي.. مواطنون يعيدون الحركة وتدمر بين الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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