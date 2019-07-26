محرز ردا على عدم مصافحته الوزير المصري: “لم أكن أعلم أنه وزير وليس لدي أي مشكلة مع المصريين”

رد الدولي الجزائري رياض محرز، أخيرا، على واقعته الشهيرة حين رفض مصافحة رئيس مجلس الوزراؤ المصري، مصطفى المدبولي، خلال حفل تسليم كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، التي توج بلقبها منتخب الجزائر، قبل أسبوع.

وأكد موقع “الهداف” الجزائري، أن محرز رد على الأمر، أثناء تكريمه ببلدية سارسيل، في الجزائر بالقول: “أردت أن أذهب لمصافحته، ولم أكن أعلم أنه الوزير المصري الأول، لكن حينها دعيت لأخذ الكأس لذلك التفت، ليس لدي أي مشكلة مع المصريين لذلك تركتهم يجادلون”.

وخلق حادث رفض مصافحة قائد “الخضر” للوزير جدلا كبيرا، إذ طالب المحامي المصري سمير صبري في بلاغ رسمي، المستشار العام نبيل أحمد صادق، إدراج اسم محرز ضمن قائمة الممنوعين من دخول دولة مصر.