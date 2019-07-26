قضية بوعشرين…هذا ما قررته المحكمة بشأن رفع الاعتقال التعسفي عن الصحافي المزعج

أعلنت هيأة محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي لحسن الطلفي، قبل لحظات، إرجاء البت في طلب دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين، وذلك بناء على قرار الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، إلى حين استنطاق الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس موقع “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”.

كما قرر القاضي لحسن الطلفي تأجيل النظر في قضية توفيق بوعشرين إلى 3 شتنبر المقبل، بعدما رفض كل الدفوعات الشكلية لدفاعه.

واعتبر دفاع بوعشرين قرار المحكمة إرجاء البت في الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له بوعشرين هو رفض ضمني للقرار الأممي.