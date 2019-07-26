فلفلة كفر قاسم يتوّج ببطولة كرة القدم الشاطئية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج فريق فلفلة كفر قاسم ببطولة كرة القدم الشاطئية، بعد فوزه على مكابي نتانيا من ركلات الترجيح، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بتعادل مثير بخماسية لكل منهما.

وجرت أحداث المباراة على شاطئ "بوليغ" في نتانيا، وسط حضور المئات من المشجعين.

واستهل مدرب الفريق القسماوي المباراة بالاعتماد على التشكيلة الثانية، ما جعل الأول هو الملاحق لمضيفه مكابي نتانيا، وقد وجد لاعبو فلفلة كفر قاسم أنفسهم مع الثلث الأول من المباراة متأخرين بهدفين مقابل لا شيء وفي حالة نفسية صعبة إثر ضربة جزاء أنقذها اللاعب عبد الرحيم صرصور.

إلا أن محترفي الشواطئ القسماويين لم يرفعوا أيديهم حتى بعد الهدف الثالث لمكابي نتانيا في الثلث الثاني، وشهدت اللحظات الأخيرة للمباراة عودة من جانب الفريق القسماوي وقد انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الطرفين بخماسية لكل منهما.

ومع انتقال المباراة إلى مرحلة الحسم من خلال الضربات الترجيحية، تمكن فلفلة كفر قاسم من حسم البطولة لصالحه بعدما أهدر الفريق الخصم ضربة جزاء، لتعلوا صرخات الجمهور القسماوي احتفالا بالبطولة الخامسة لهم.