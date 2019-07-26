ميسي وكريستيانو يتنافسان على جائزة أفضل هدف أوروبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف لموسم 2018-2019 خلال المسابقات التي ينظمها.
وجاء في مقدمة القائمة المرشحة لجائزة أفضل هدف ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، من بين آخرين.
وتم اختيار هدف ميسي الذي سجله من ركلة حرة في شباك ليفربول بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
وتواجد زميل ميسي، في برشلونة إيفان راكيتيتش، بسبب الهدف الذي سجله عن طريق تسديدة صاروخية في شباك توتنهام بدور المجموعات.
واختير البرتغالي رونالدو، آخر فائز بهذه الجائزة، بعد الهدف الذي سجله أمام مانشستر يونايتد بدور المجموعات بدوري الأبطال.
وتواجد ضمن المرشحين كل من الإسباني بيدرو رودريغيز (تشيلسي)، السنغالي إسمايلا سار (رين)، البرتغالي ناني (سبورتنج لشبونة) ومواطنه دانيلو (مع المنتخب)، الفرنسي ديفيد فاوبالا (أبولون) ومواطنه إنزو ميلو (مع المنتخب) والتشيكية كاترينا سفيتكوفا (سلافيا براغ).
ويمكن للجماهير المشاركة في التصويت، الذي سينتهي في 9 آب/أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي لليويفا.
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