مدرب مانشستر سيتي يضع شرطا لضم ألفيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، وضع شرطا للتعاقد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، داني ألفيس، في الميركاتو الصيفي.
ولا يرتبط ألفيس، حاليًا بأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنَّ غوارديولا لا يزال مهتمًا بضم ألفيس، كحل قصير المدى لفريقه في الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن إتمام انتقال ألفيس للسيتي، مرهون بمغادرة مواطنه دانيلو للفريق، حيث اهتمت عدة أندية بالدوري الإيطالي بضمه، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب نفسه في الحصول على عدد دقائق أكثر للمشاركة.
وقال غوارديولا، في تصريحات نقلتها الصحيفة "نحن نعلم مثل باقي الأندية الكبيرة، وضع ألفيس".
وأضاف "إنه لاعب مدهش وشخص استثنائي، ولكننا نملك ظهيرين مذهلين لذلك يبقى الأمر على ما هو عليه".
يُذكر أن تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن ألفيس، عرض نفسه على برشلونة، لكن الأخير رفض.
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