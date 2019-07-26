إصابة 56 فلسطينيا في الجمعة الـ68 لمسيرة العودة

أصيب 56 فلسطينياً على الأقل بجروح، الجمعة، في قمع الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في الجمعة الـ68 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية) في بيان لها: "إن الطواقم الطبية تعاملت مع 56 إصابة مختلفة منها 38 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن بين الإصابات 22 طفلاً و3 سيدات".

وذكرت أن الإصابات موزعة الشمال: 9، وغزة: 1، والوسطى: 13، وخان يونس: 9، ورفح: 8.

وأفاد مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" بأن من بين المصابين مسعفاً شرق مخيم البريج، إلى جانب امرأة، وكذلك استهداف سيارة إسعاف بأعيرة معدنية.

وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمسة المقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "جمعة لاجئي لبنان".



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واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات بالاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.

وفي بيانها الختامي أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، معلنة أنها تتطلع إلى انتقالها لجميع ساحات الوجود الفلسطيني.





ورحبت في البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه بقرار الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، وعدته خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعت لإنزالها على أرض الواقع باستعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية بناء على الاتفاقات الموقعة في القاهرة وبيروت.

ودعت الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات الجمعة 69 تحت اسم جمعة "مجزرة واد الحمص"، في إشارة للحي المقدسي في صور باهر الذي شهد تدمير 11 بناية سكنية تضم أكثر من 70 شقة سكنية قبل عدة أيام.

ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 319 فلسطينياً (11 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.