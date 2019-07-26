إيطاليا تطالب باتفاق أوروبي قبل استقبال مهاجرين

طالب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مجدداً باتفاق أوروبي لتقاسم أعباء المهاجرين قبل السماح باستقبال 135 مهاجراً جرى إنقاذهم، مساء الخميس، ولا يزالون عالقين على سفينة لخفر السواحل الإيطاليين.

وقال سالفيني، الجمعة: "لن أعطي أي إذن بالرسو قبل أن أتلقى التزاماً من أوروبا باستقبال جميع المهاجرين الموجودين على متن السفينة.. فلنر ما إذا كانوا سينتقلون من الأقوال إلى الأفعال".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الإثنين، أن 14 دولة أوروبية أعطت موافقتها على "آلية تضامن" تحدد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط فيما بينها.

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لكن هذه التصريحات أثارت غضب سالفيني لإشارة ماكرون إلى وجوب أن يرسو المهاجرون أولاً في إيطاليا.

ولا يزال المهاجرون عالقين على السفينة غريغوريتي التابعة لخفر السواحل الإيطاليين.

وكان هؤلاء يستقلون مركبين، أشار إلى وجودهما صيادون تونسيون وآخرون إيطاليون تزامناً مع فقدان أكثر من 110 مهاجرين في حادث غرق قبالة ليبيا.

وتولى إنقاذهم زورق تابع لخفر السواحل الإيطاليين وصل من جزيرة لامبيدوسا قبل أن يتم نقلهم إلى السفينة غريغوريتي.

والأربعاء، أنقذت الشرطة وخفر السواحل الإيطاليون 77 مهاجراً أكثر من نصفهم نساء وقاصرون كانوا أبحروا من ليبيا قبل ثلاثة أيام ونقلوا جميعاً إلى لامبيدوسا.