طائرة تركية تستهدف حجاجا ليبيين في مطار الجفرة

استهدفت طائرة تركية مسيرة، الجمعة، طائرة مدنية للحجاج الليبيين في مطار الجفرة جنوبي البلاد، وذلك أثناء نقلهم إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي.

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي أن طائرة تركية مسيرة يقودها ضباط أتراك استهدفت طائرة نقل في قاعدة الجفرة خصصها الجيش الليبي لنقل الحجاج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي شرقي البلاد.

وأوضح البيان أن :"هذه العملية الإرهابية تأتي تأكيداً على أخلاق الميليشيات التي تعودت على التدمير ولا تراعي أي قيم إنسانية أو دينية".

وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الجيش الوطني الليبي أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية تابعة للمليشيات في منطقة "الجفرة" الواقعة جنوب شرقي طرابلس.



Advertisements

وقالت غرفة "عمليات الكرامة" إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية للمليشيات الإرهابية حاولت استهداف القوات الليبية المتمركزة في منطقة الجفرة.



والطائرة التركية التي تم إسقاطها هي السابعة من نوعها التي تسقطها قوات الجيش الوطني الليبي منذ بداية عملية "طوفان الكرامة"، التي انطلقت في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات.

وأظهر تقرير لموقع "Flight Radar" حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي وجوداً دائماً لطائرة الإنذار المبكر "Boeing 737 Peace Eagle" التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي، انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية.

وحسب موقع شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومتراً، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.

وأوضح الموقع أن تدخل نظام أردوغان لا يقتصر على الدعم الجوي المقدم لمليشيات السراج، بل رصد طلعات شبه منتظمة لنقل الأسلحة والذخائر من أوكرانيا عن طريق طائرات شحن تتبع شركة "Sky Viatrans" الأوكرانية.