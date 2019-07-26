انت الان تتابع مستشار للبيت الأبيض لا يتوقع اتفاقا كبيرا في محادثات الصين الأسبوع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين الأسبوع المقبل لكن المفاوضين الأمريكيين يأملون في تهيئة المجال لإجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن تقليص القيود التجارية.

وقال كودلو خلال مقابلة مع سي.إن.بي.سي "سيجتمعون الأسبوع المقبل في شنغهاي. لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم سيهيئون المجال وآمل أن نعود إلى النقطة التي توقفت عندها المحادثات في مايو أيار الماضي".

وأضاف "نمضي على نحو جيد. لم نبرم اتفاقا بعد لكن مازال هناك قضايا هيكلية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والتشويش السيبري وحواجز الرسوم التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع بقوة أن تقبل الصين على شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة حسن نية.

وأعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيجتمعان مع ليو خه نائب رئيس الحكومة الصينية لإجراء محادثات في شنغهاي بدءا من يوم 30 يوليو تموز.

سيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين.