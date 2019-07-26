الان تتابع وزير الاقتصاد الفرنسي: ماضون قدما في فرض عقوبات على شركات الإنترنت الأميركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 9:12 م, 26 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الاقتصاد الفرنسي، إن باريس ماضية قدما في فرض عقوبات على شركات الإنترنت الأميركية.

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