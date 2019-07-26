الان تتابع السفارة السعودية في إندونيسيا تحذر من انفجار بركان “تانكوبان بيراهو” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذرت السفارة السعودية في إندونيسيا من انفجار بركان تانكوبان بيراهو عصر الجمعة بمنطقة باندونق. وخاطبت السفارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة بالابتعاد عن فوهة البركان وأخذ الحيطة والحذر.

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