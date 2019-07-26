شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: أمريكا سترد على حماقة الرئيس الفرنسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) إن الولايات المتحدة ستتخذ «إجراء مضاداً كبيراً» على فرنسا عما قريب، بعد أن أعلنت باريس عن ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية. وكتب ترمب على تويتر :«إذا كان لأي أحد أن يفرض ضرائب عليهم، فينبغي أن يكون بلدهم، الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن إجراء مضاد كبير رداً على حماقة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون،».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) إن الولايات المتحدة ستتخذ «إجراء مضاداً كبيراً» على فرنسا عما قريب، بعد أن أعلنت باريس عن ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية. وكتب ترمب على تويتر :«إذا كان لأي أحد أن يفرض ضرائب عليهم، فينبغي أن يكون بلدهم، الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن إجراء مضاد كبير رداً على حماقة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون،».

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