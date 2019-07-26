شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التظاهرات في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) شهدت العاصمة الجزائرية ظهر اليوم (الجمعة) وللإسبوع الـ23، على التوالي، تظاهرات، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجاً على شرعية «الشخصيات الوطنية» التي ستتولى لجنة الحوار بشأن ترتيب الانتخابات الرئاسية.

شهدت العاصمة الجزائرية ظهر اليوم (الجمعة) وللإسبوع الـ23، على التوالي، تظاهرات، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجاً على شرعية «الشخصيات الوطنية» التي ستتولى لجنة الحوار بشأن ترتيب الانتخابات الرئاسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التظاهرات في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.