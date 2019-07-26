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استمرار التظاهرات في الجزائر

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

شهدت العاصمة الجزائرية ظهر اليوم (الجمعة) وللإسبوع الـ23، على التوالي، تظاهرات، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجاً على شرعية «الشخصيات الوطنية» التي ستتولى لجنة الحوار بشأن ترتيب الانتخابات الرئاسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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