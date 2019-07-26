شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التظاهرات في الجزائر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)شهدت العاصمة الجزائرية ظهر اليوم (الجمعة) وللإسبوع الـ23، على التوالي، تظاهرات، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجاً على شرعية «الشخصيات الوطنية» التي ستتولى لجنة الحوار بشأن ترتيب الانتخابات الرئاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التظاهرات في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.