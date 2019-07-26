طائرات النظام السوري تقصف ريف إدلب الشرقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شنت طائرات النظام السوري الحربية أمس غارات عدة على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي ومنطقة الايكاردا والنخيل بريف حلب الجنوبي وبلدتي اللطامنة ومورك شمال حماة، مما أدى لمقتل شخص وسقوط عدد من الجرحى ببلدة سراقب.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أمس أن طائرات النظام شنت غارات على قريتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي الغربي، فيما قصفت قوات النظام السوري بعشرات القذائف الصاروخية مواقع بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي ومحاور في جبال الساحل ومواقع بريف محافظة إدلب.