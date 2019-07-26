التحالف: خسائر الحوثيين تدفعهم لاختلاق انتصارات وهمية إعلاميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بجازان، مؤكدا أن كل محاولات الميليشيات الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

وقال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن «إن الميليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات، وكذا الخسائر البشرية والمادية، وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية».

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وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيات عبر وسائل إعلامها عن إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، مؤكدا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، وإنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها الميليشيات في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، مشيرا إلى أن الميليشيات استخدمت صورا قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ الميليشيات مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم، وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.

أكاذيب حوثية