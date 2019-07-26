تسريب يكشف الحقيقة.. نجل القيادي الإخواني محمود حسين إشترى سيارة بـ1.6 مليون جنيه من أموال التبرعات

الموجز

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، حقائق جديدة تتعلق بقضايا فساد وتربح مالي من أموال التبرعات تخص جماعة الإخوان الإرهابية، فقد كشفت التسريبات لقيادي من الجماعة هارب إلى تركيا، عن حجم السرقات والاختلاسات المالية بين قيادات الجماعة الموجودين هناك.

وأشار المرصد إلى أن الإخواني الهارب "أمير بسام" عضو مجلس شورى الجماعة، قال في تسجيل صوتي إن نائب مرشد الإخوان الهارب "محمود حسين" اعترف أنه أخذ ما لا يحق له من أموال التبرعات، هو وآخرون من قيادات الجماعة، كما اعترف أنهم حصلوا على أموال...