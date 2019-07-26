ترمب يندد بـ"غباء" ماكرون

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واشنطن: ندد دونالد ترمب الجمعة ب"غباء" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهددا بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي ردا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الانترنت العملاقة. وكتب الرئيس الاميركي على تويتر "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الاميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الام، الولايات المتحدة. سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائما إن النبيذ الاميركي افضل من النبيذ الفرنسي".

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