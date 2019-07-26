شكرا لقرائتكم خبر عن حجة الخاين 30 ثانية.. حيلة جديدة من قنوات الإخوان للهروب من المكالمات الفاضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت قنوات الإخوان إلى حيلة جديدة للهروب من المكالمات الهاتفية التى تصل لبرامجها وتفضح فيها جماعة الإخوان، حيث لجأ برنامج "ألو مكملين" الذى قدمه المذيع الإخوانى حسام الشوربجى ، بدلا من المذيع الإخوانى أحمد سمير، إلى نظام جديد أصبحت تسمح للمكالمات التى تأتى لمتصلين فى مصر لمدة 30 ثانية فقط.

البرنامج الإخوانى لجأ إلى هذه التقنية بعدما استمرت المكالمات التى تتلقاها برامج الإخوان والتى تلقن مذيعى الجماعة دروسا قاسية فى الوطنية، وتهاجمهم بسبب خياناتهم لمصر.

البرنامج الإخوانى أصبح يمد المكالمات للاتصالات الهاتفية التى تتوافق مع توجهاته لأكثر من 30 ثانية، بينما يغلق الهاتف على المكالمات الأخرى التى لا تتوافق مع توجهاته التحريضية.





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