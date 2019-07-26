معارض قطرى: انسجام تميم مع الجماعات الإرهابية أكثر من انسجامه مع قادة دول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن انسجام تميم بن حمد أمير دولة قطر مع رؤساء وقادة الجماعات والمنظمات الإرهابية أكثر من انسجامه مع قادة دول العالم.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أيعقل أن السبب هو مجالسة أعضاء طالبان في الدوحة ومرافقة الإرهابي عبدالله بن خالد آل ثاني ومن على شاكلته.
وتابع جابر المرى: قبيلة الغفران القطرية وأطفالهم أحق بالبقاء في قطر من أسرة حمد بن خليفة آل ثاني التى عاثت فساداً في الوطن، بل صدرت فسادها إلى بقاع الارض من خلال دعم جماعات إرهابية، فسفكت الدماء وهدمت الدور وهتكت الأعراض".
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