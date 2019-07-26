شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن مؤتمرات الشباب: تساهم فى فتح آفاق المعرفة والثقافة لجيل المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن عقد مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة له دلالات كثيرة واضحة، أبرزها اهتمام مصر بفتح آفاق التلاقي والحوار الدائم مع الشباب، كما أن القيادة السياسية تعطي اهتمامات كثيرة بالشباب وتعد لهم أدوات المعرفة والثقافة والتدريب ليكون منهم القادة الذي يسند إليهم المسؤولية في المستقبل.

وأضاف النائب سامى رمضان، أن تلك المؤتمرات ولقاءات الشباب بقياداته السياسية وما يدور من حوارات وسماع أفكار وأراء الشباب يخلق حالة من ترابط الشباب بوطنهم والحرص على السعي الدائم لرفعة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته، لاسيما أن شباب مصر كان له دور بارز في ثورة 30 يونيو وكان عامل أساسي في الحفاظ على تماسك الوطن .

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك وعي وحرص من الشباب على التواصل والمعرفة لما يدور حوله، موضحا أن الشباب هم طليعة المستقبل وعقد تلك المؤتمرات بتواصل دائم له مدلولات إيجابية في تنمية عقول الشباب وفتح آفاق المعرفة والثقافة والتعبير عن أرائهم مما يساعد على تربية شباب ليدرك مسؤولياته ويكون عنصر فاعل في المجتمع.