الهلال الأحمر: انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الجمعة، انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.
وغرق قارب خشبي على متنه 325 مهاجرا غير نظامي من جنسيات عربية وإفريقية، صباح اليوم.
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