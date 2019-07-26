الاتحاد الأوروبي ينتقد أمريكا بسبب إعادة العمل بعقوبة الإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة بسبب قرار استئناف تطبيق حكم الإعدام في أمريكا.

وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في التكتل، في بيان صدر في بروكسل اليوم الجمعة إن " عقوبة الإعدام تخالف بند الحق في الحياة غير القابل للمساومة والمنصوص عليه في الإعلان العام لحقوق الإنسان، كما أنها عقوبة مهينة وقاسية وغير آدمية".

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واضافت موجيريني أن القرار الأمريكي يأتي متعارضا مع التوجه العام نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

كان المدعى العام الأمريكي وليام بار أصدر أمس الخميس أمرا يمهد الطريق أمام الحكومة الفيدرالية لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام لأول مرة من أكثر من 15 عاما، حيث ينتظر بالفعل خمسة سجناء تطبيق هذه العقوبة بعد إدانتهم بقتل أطفال وشباب.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام الأول في 9 كانون أول/ديسمبر المقبل والأربعة المتبقية خلال الأسابيع التالية لذلك الموعد.