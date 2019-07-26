مستشار البيت الأبيض: ليس للولايات المتحدة تدخل في تحديد قيمة الدولار

صرح المستشار الأقتصادي للبيت الابيض "لاري كادلو" اليوم الجمعةل " سي ان بي سي الامريكية " أن الولايات المتحدة مستبعدة من سيناريو التدخل في أسواق العملات للتأثير في قيمة الدولار.

وأشتكى ترامب علنا ​​من قوة الدولار ،

قائلا إنه يضر بالقدرة التنافسية الأمريكية ، ولكن "كادلو "شكك في أن الرئيس يريد العملة الأمريكية الأضعف.وقال إنه بدلاً من ذلك ، يجب أن تكون العملات الأخرى أقوى.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال رئيس الولايات المتحدة " انه من غير العادل أن تتلاعب الدول الاخرى بعملاتهم".

وقد ألقى باللوم على سياسة سعر الفائدة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وكان يضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.