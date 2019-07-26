36 فلسطينيا مصاب برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

أصيب 36 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال ، كما أفادت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين وصلوا للمشاركة في

مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثامنة والستين على حدود غزة.



وأطلق جنود الاحتلال النار على عدد من المتظاهرين شرق مدينة غزة فيما أطلقت قنابل الغاز صوب الخيام في مخيم العودة شرق خان يونس.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بالوصول الى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع

غزة للمشاركة في جمعة التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة 69 جمعة "مجزرة واد الحمص" دعما لأهل القدس المهدمة بيوتهم في منطقة صور باهر على يد الاحتلال الاسرائيلي.

كما طالبت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك .