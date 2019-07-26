المغرب: ارتفاع عدد ضحايا جبال أطلس إلى 15 شخصًا

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، أن 15 شخصًا لقوا حتفهم بسبب انجراف للتربة في جبال أطلس بجنوب مدينة مراكش المغربية.

ووصف الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، الحادث بالفاجعة، وقال إن جهود

الإنقاذ ما تزال مستمرة لتحديد عدد الضحايا والأسباب الحقيقية وراء الحادث.من جهتها، أكدت مصادر رسمية أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، بريف إجوكاك وويرغان بجبال الأطلس الكبير بين مدينتي تارودانت ومراكش جنوبي المغرب.وقالت السلطات في بيان إنها انتشلت جثث 11 امرأة و3 رجال وطفل من السيارة أثناء الليل.ووقع الحادث بسبب الأمطار الغزيرة وأدى إلى دفن حافلة كانت تقل الضحايا مساء الأربعاء الماضي في منطقة أسني في جبال أطلس.