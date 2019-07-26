غدًا.. أبو الغيط يشارك في مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل

يشارك أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مراسم تشييع وتأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي والتي تجرى صباح غد السبت في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية. التونسية. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، اليوم الجمعة ، بأن أحمد أبو الغيط وصل إلى تونس بعد ظهر اليوم الجمعة للمشاركة في مراسم تشييع وتأبين الرئيس الراحل.

كان الأمين العام قد نعي بمزيد من الحزن الفقيد الكبير والذي وافته المنية أمس الخميس، منوها بصفاته وانجازاته علي مدار مسيرة طويلة من العطاء لبلده ولأمته العربية. ظهر اليوم الجمعة للمشاركة في مراسم تشييع وتأبين الرئيس الراحل.كان الأمين العام قد نعي بمزيد من الحزن الفقيد الكبير والذي وافته المنية أمس الخميس، منوها بصفاته وانجازاته علي مدار مسيرة طويلة من العطاء لبلده ولأمته العربية.

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