وقعت باكستان وألمانيا على اتفاقية، ضمن البرنامج التنموي الألماني الباكستاني، توفر برلين بموجبها مساعدة مالية بقيمة 22.4 مليون يورو، لدعم مشاريع الطاقة والصحة والتنمية الاقتصادية في باكستان.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مراسم التوقيع علىالاتفاقية جرت في مقر وزارة الشؤون الاقتصادية بإسلام آباد، حيث وقع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية نور أحمد، على الاتفاقية من جانب حكومة باكستان، بينما وقعها عن الحكومة الألمانية القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الألمانية جينز جوكستش، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني محمد حماد أظهر.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية بأن التعاون الإنمائي بين باكستان وألمانيا يعود إلى 1961م، حيث بلغ مجموع حجم التمويل أكثر من 3 مليارات يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تدعم مشاريع الطاقة والصحة في باكستان بـ 22.4 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.