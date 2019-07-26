الصين تشدد العقوبات بشأن محتالي العملات الورقية

تعهدت هيئة مراقبة سوق الأوراق المالية في الصين اليوم الجمعة بتغيير القانون الخاص بعقوبات السجن والغرامات المفروض على المحتالين والمزورين للعملات الصينية؛ ليتم تغليظه ليتم تغليظه جاء ذلك القرار بعد سلسلة من الفضائح التجارية البارزة التي أضرت بالمستثمرين وتعمل اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية على مراجعة قوانين الأوراق المالية والقوانين الجنائية، بأسرع ما يمكن في محاولة لرفع الحد الأقصى من أحكام السجن والغرامات، حسبما ذكر المنظم في بيان على موقعه على الإنترنت.

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