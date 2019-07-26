24 قتيلا وفقدان 27 آخرين حصيلة ضحايا انهيارأرضي بالصين

أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، اليوم /الجمعة/، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بالمقاطعة لتصل إلى 24 قتيلاً وفقدان 27 آخرين.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بياناليوم - أن التحقيقات أظهرت أن 77 شخصًا من 22 أسرة تعيش في المنطقة المتضررة وثمانية زوار وعمال كانوا موجودين هناك في موقع الانهيار عندما وقعت الكارثة يوم/الثلاثاء/ الماضي.
وأضافت السلطات أن أعمال البحث والإنقاذ مازالت قائمة.
وضرب انهيار أرضي حوالي الساعة 9:20 مساء بتوقيت بكين يوم الثلاثاء قرية في مدينة ليوبانشوي، ما أسفر عن انهيار 21 منزلا.
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