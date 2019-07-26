حزب الرئيس الأوكراني يحصد مايزيد عن نصف مقاعد البرلمان

أعلنت مفوضية الانتخابات الأوكرانية المركزية، اليوم الجمعة، فوز حزب رئيس البلاد بأكثر من نصف مقاعد البرلمان، في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن حزب "خادم الشعب" فاز بـ 254 مقعدًا، من أصل 424 مقعدًا بالبرلمان.
واستمد الحزب اسمه من اسم المسلسل التلفزيوني
وكان الرئيس زيلنسكي دعا إلى انتخابات مبكرة، أملا في الحصول على أغلبية بالبرلمان، الذي كان يسيطر عليه معارضيه.
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