بيونج يانج: صواريخنا تحذير رسمي لكوريا الجنوبية

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة:"إن القذائف التي قامت بإطلاقها الأمس في بحر اليابان كانت تحذيرًا رسميًا لكورياالجنوبية".
وكانت عملية الإطلاق "جزءًا من تظاهرة القوة لإرسال تحذير رسمي لدعاةالحرب العسكريين الكوريين الجنوبيين"، كما كتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة اليوم الجمعة.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت أمس قذائف مجهولة باتجاه كوريا الجنوبية.
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