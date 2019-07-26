مسؤول أميركي: لا أتوقع اتفاقاً في المحادثات مع الصين الأسبوع القادم

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض إنه لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين الأسبوع المقبل.

وأوضح كودلو، خلال مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأميركية، "سيجتمعون الأسبوع المقبل في شنغهاي. لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم سيهيئون المجال وآمل أن نعود إلى النقطة التي توقفت عندها المحادثات في مايو الماضي".

وأضاف "نمضي على نحو جيد. لم نبرم اتفاقاً بعد لكن مازال هناك قضايا هيكلية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والتشويش السيبري وحواجز الرسوم التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع بقوة أن تقبل الصين على شراء منتجات زراعية أميركية كبادرة حسن نية.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر سيجتمعان مع ليو خه نائب رئيس الحكومة الصينية لإجراء محادثات في شنغهاي بدءاً من يوم 30 يوليو الجاري.

سيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين.