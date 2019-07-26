ميركل تدعو رئيس الوزراء البريطاني الجديد لزيارة ألمانيا

قالت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الأخيرة أجرت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قبل خلالها دعوتها لزيارة برلين.

وكتبت المتحدثة أولريكا ديمر، في تغريدة على تويتر، أن ميركل "هنأته على توليه المنصب الجديد وتمنت له التوفيق في المسؤوليات الثقيلة التي تنتظره... الموضوعات الرئيسية شملت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعميق الروابط الثنائية".

وأضافت ديمر أن "المستشارة دعت رئيس الوزراء لزيارة برلين قريباً. وقبل رئيس الوزراء الدعوة".

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من جهته، حث مايكل روث وزير الشؤون الأوروبية في ألمانيا، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، على الهدوء.

وقال الوزير الألماني إن الحوار يجب أن يكون طريق المضي قدماً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلاً من الاستفزاز.

وأوضح روث لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية الألمانية "رسالتي لرئيس الوزراء البريطاني الجديد واضحة.. بوريس.. الحملة الانتخابية انتهت. هدئ نفسك. يجب أن نكون منصفين مع بعضنا البعض".

وتابع قائلاً "الاستفزازات الجديدة لن تفيد.. لكنه الحوار. هذا هو الشيء المتوقع من زعيم لدولة صديقة لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي".