القيادة الفلسطينية توقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي.

وأضاف عباس، عقب اجتماع القيادة الذي عقد مساء اليوم الخميس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أنّه "أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكّر لجميع الاتفاقيات الموقّعة وما يترتّب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتباراً من الغد لتنفيذ ذلك".

وكثّفت القيادة الفلسطينية اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين ولا سيّما عقب هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينيين على أطراف مدينة القدس.

كان عبّاس التقى، أمس الأربعاء، في العاصمة عمّان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اجتماع قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنّه تناول "آليات التنسيق المشترك بين البلدين" إزاء آخر التطورات.

ونقلت الوكالة عن عباس، في وقت سابق اليوم، قوله بخصوص اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا إليه إنّ "أهمّ ملف على طاولة الاجتماع هو هدم منازل المواطنين في منطقة أ"، مضيفاً "لا نغفر الهدم في مناطق "أ" أو "ج"، لكن هذه أول مرة يتم الهدم بهذه المنطقة، وهو ما نعتبره منتهى الوقاحة والعدوان على الحقوق الفلسطينية".

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وأضاف "لا بدّ أن نتّخذ، خلال الاجتماع، موقفاً واضحاً وصريحاً ومحدّداً من كلّ هذه الإجراءات".

وقال عباس، عقب اجتماع اليوم "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديداً بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".

وشدد على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة".

وأعرب عباس عن شكره "لكل دول العالم الصديقة والشقيقة التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، لكن نريد خطوات عملية وتنفيذ القرارات الأممية على الأرض ولو لمرة واحدة".