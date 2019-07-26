الاتحاد الأوروبي يبلغ جونسون أن اتفاق بريكست لا يمكن تغييره

أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة لخروجها من الاتحاد الأوروبي لا يمكن تغييره.

وقالت مينا اندرييفا المتحدثة باسم يونكر إن الأخير أبلغ جونسون أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، هو الوحيد الممكن بالنسبة للتكتل.

وأضافت اندرييفا "أجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء جونسون. وبعدما استمع إليه، جدد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الأفضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأضافت "أكد له أيضاً أن المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لإتمام الإعلان السياسي (المرفق باتفاق الخروج) ولبحث كل اقتراحاتها، شرط أن تكون منسجمة مع اتفاق الخروج".

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وأوضحت المتحدثة أن "المسؤولين تبادلا أرقام هاتفيهما الجوالين وتوافقا على البقاء على اتصال".

وأكدت أن "المفوضية ستظل جاهزة في الأسابيع المقبلة إذا رغبت المملكة المتحدة في إجراء محادثات وتوضيح موقفها في شكل أكثر تفصيلاً".

وفي وقت سابق الخميس، نبه المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه إلى أن مطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد حول تعديل اتفاق بريكست "غير مقبولة"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وقال بارنييه في رسالة وجهها إلى ممثلي الدول ال27، إن جونسون "أعلن أنه إذا كان ينبغي التوصل إلى اتفاق، فيجب إلغاء شبكة الأمان (المتعلقة بالحدود الإيرلندية). هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهمة المجلس الأوروبي".

ووصف جونسون، اليوم الخميس، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بأنه "غير مقبول"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بمعاودة المفاوضات في شأنه.