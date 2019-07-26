كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب السودان تعلن خلوها من فيروس "الإيبولا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نائب وزير الإعلام اليوم الجمعة، إن جنوب السودان خالٍ من فيروس إيبولا بعد ورود أنباء عن حالة مشتبه بها في بداية هذا الأسبوع تسببت في ذعر بين مواطني الدولة الأفريقية.

وأوضحت ليلي ألبينو أكول: "لقد أعلن وزير الصحة الدكتور ريك جاي كوك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه لا توجد حالة للإيبولا في جنوب السودان، لذا يجب ألا يخاف المواطنون".

"وأضافت :"لا توجد حالة مؤكدة للإيبولا في البلد.. في وقت مبكر من هذا الأسبوع، كان هناك تخويف أظهر بموجبه المريض أعراضًا مرتبطة بالإيبولا، بما في ذلك النزيف، ويعتقد الناس أنه قد يكون إيبولا ".

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ووفقاً لوكالة الأناضول، قالت أكول للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء "ومع ذلك، فإن النتائج الأولية من الاختبارات المعملية على حالة الإيبولا في جوبا أثبتت أن المريض ليس لديه الفيروس".

وقالت أكول، إن وزير الصحة أعلن أن جنوب السودان خالٍ من الإيبولا وسيواصلون مراقبة المناطق الحدودية.

وبعد أنباء عن أن امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا ظهرت عليها أعراض تشبه الإيبولا ، فقد تم الحجر الصحي عليها بعد أن أبلغت الشرطة وزارة الصحة بوضعها يوم الأربعاء، وتم نقل المرأة ، التي تم نقلها إلى وحدة رعاية خاصة في جوبا ، على الفور لإجراء الاختبارات المعملية ، حيث أعلنت النتائج سلبية.