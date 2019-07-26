كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحذر من صراع عسكرى واسع النطاق بالخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، من صراع مسلح واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وقال لافروف، خلال اجتماع وزراء خارجية البريكس في ريو دي جانيرو، إن الخطوات الأمريكية ضد إيران أدت إلى تصعيد شديد في منطقة الخليج .

ووفقاً لوكالة الأناضول، أضاف :"لقد وصل الموقف إلى نقطة خطيرة محفوفة بخطر اشتباك عسكري واسع النطاق.. لا يمكن السماح بحدوث ذلك."

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وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد من اتفاق نووي تاريخي في العام الماضي، وكان الاتفاق نتيجة مفاوضات مطولة بين طهران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي ، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وبدأت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين حملة دبلوماسية واقتصادية لإجبار إيران على إعادة التفاوض على الصفقة.

وأضاف أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من انتهاك الاتفاق النووي الإيراني، فإنها ستوجه ضربة قوية لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما دعا لافروف إيران إلى ممارسة ضبط النفس والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني.