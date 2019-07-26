كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبى يحث صربيا وكوسوفو على إيجاد حل دائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الجمعة، كلاً من صربيا وكوسوفو على إيجاد حل دائم.

ووفقاً لوكالة الأناضول، جاءت تصريحات مفوضة الاتحاد الأوروبي هان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيك.

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وأكد هان على أن الحوار بين بلجراد وبريشتينا يلعب دورًا رئيسيًا في تنمية غرب البلقان، وقال "الحل الدائم ضروري".

وبالإشارة إلى استقالة رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناج بعد استدعائه للإدلاء بشهادته كمشتبه به، قال هان، إنه يتوجب حل القضايا السياسية من أجل مواصلة الحوار بوساطة الاتحاد الأوروبي بين البلدين.

وأضاف هان أنه تم اتخاذ الخطوات الناجحة في عام 2018، ولكن لم يتم بذل الجهود اللازمة في عام 2019، حيث تم تقييم عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لدول المنطقة.