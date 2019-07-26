كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير من انتقال الموجة الحارة نحو جزيرة "جرينلاند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر خبراء الأمم المتحدة، من أن الهواء الساخن الذي حطم سجلات الطقس الأوروبية هذا الأسبوع يبدو أنه يتحرك نحو جرينلاند.

ونقلاً عن صحيفة "ديلى ميل" اليوم، فقد يؤدي التطور المقلق إلى رفع الغطاء الجليدي للجزيرة بالقرب من مستوى قياسي منخفض في عام 2012 أو دونه.

وقالت كلير نوليس، المتحدثة بإسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن الهواء الساخن ينتقل من شمال إفريقيا، وهذا ليس فقط كسر سجلات درجة الحرارة الأوروبية ولكن تجاوزها بمقدار 2 أو 3 أو 4 درجات مئوية، كما وصفت وقوع الحادث بأنه "لا يصدق على الاطلاق".

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وبعد القارة القطبية الجنوبية، يحتوي الغطاء الجليدي في جرينلاند على ثاني أكبر كتلة من المياه العذبة المجمدة في العالم.

وتبلغ مساحة الغطاء الجليدي للجليد 660،000 ميل مربع (1710،000 كيلومتر مربع)، أو حوالي 80% من مساحة جرينلاند.

وحالياً، يُعتقد أن ذوبان جرينلاند يمثل حوالي 10 في المائة من ارتفاع مستوى سطح البحر، ويقدر الباحثون أن نصف الأنهار الجليدية في منفذ جرينلاند قد تتعرض لانصهار كبير.