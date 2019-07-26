كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرة جنود إثيوبيين قتلوا في هجوم بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت جماعة الشباب الصومالية المسلحة أنها قتلت عشرة جنود إثيوبيين في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في انفجار قنبلة تلاه هجوم كمين.

وتقول الجماعة إن مقاتليها نفذوا كمينًا على مركبة عسكرية تقل قوات إثيوبية أثناء توجههم إلى بلدة لوق في منطقة جيدو الصومالية.

وتقول الجماعة المتمردة إن عشرة جنود قتلوا في الانفجار تلاه الهجوم المفاجئ.

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لكن مصادر موثوقة أشارت إلى أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم.

ولم يصدر تعليق فوري من بعثة الاتحاد الأفريقي أو الجيش الإثيوبي بشأن هذه المزاعم.

حركة الشباب ، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ، وتريد الإطاحة بالحكومة الصومالية الضعيفة المدعومة من الغرب.