كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل أعلى درجات حرارة فى تاريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" اليوم، أنّ بريطانيا تسجل أشد أيامها حرارة على الإطلاق بعد أن سجلت درجة حرارة مؤقتة تبلغ 102 فهرنهايت خلال حرارة الأمس الشديدة.

وأعلن مكتب الأرصاد اليوم أنه يتحقق من رقم مؤقت مسجل في حديقة جامعة كامبريدج النباتية يوم الخميس، لكنه سيتطلب "مراقبة الجودة وتحليلها" خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي حالة التحقق من صحتها، ستصبح أعلى درجة حرارة مسجلة رسميًا في المملكة المتحدة ، متجاوزة 101 فهرنهايت (38.5) درجة مئوية، التي حدثت في فيفرشيم "كنت" في أغسطس 2003.

ومثلت الأرقام الرسمية، التي سجلت 100.58 (38.1) في كامبريدج، يوم الخميس بالفعل كأكثر أيام شهر يوليو على الإطلاق، متجاوزة أعلى مستوى سابق لشهر 98.06 (36.7) الذي سجل في مطار هيثرو في يوليو 2015.

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كما أنها تعد اليوم ثاني أكثر أيام المملكة المتحدة سخونة على الإطلاق ، حيث تجاوزت على 98.78 (37.1) المسجلة في أغسطس 199، حيث تم نقل أعمدة من الهواء الساخن من الجنوب تاركًا جزءًا كبيرًا من البلاد.

وكانت باريس بين المدن التي تسجل يومها الأكثر حرارة على الإطلاق حيث بلغت درجات الحرارة 109 (42.6)- محطمة رقمًا قياسيًا عمره 70 عامًا بحوالي 35 درجة.

وفي الوقت نفسه، سجلت ألمانيا وبلجيكا وهولندا أيضًا سجلات قياسية على مدار اليوم وهي 106.7 (41.5) ، 105 (40.6) ، و 107.06 (41.7) على التوالي، محطمة الأرقام القياسية السابقة التي سجلت في اليوم السابق فقط.

بدأت درجات الحرارة في التهدئة في الوقت الحالي ، حيث تسببت العواصف الرعدية اليوم في طقس بارد في معظم أنحاء البلاد - حيث يُتوقع الآن هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء إنجلترا ليوم غد وتحذيرات الطقس الصفراء في يومي السبت والأحد.