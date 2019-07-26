كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تباطؤ النمو الاقتصادى الأمريكى فى الربع الثانى من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أقل مما كان متوقعًا في الربع الثاني من العام، حيث أدى الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي إلى تباطؤ بعض العوائق من تراجع الصادرات وتراجع حجم المخزون، مما قد يخفف من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد.

ومن المحتمل ألا يمنع التقرير المتفائل والصادر عن وزارة التجارة اليوم الجمعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة على مستقبل الاقتصاد، خاصةً بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

وعلى الرغم من قراءة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات، فقد تقلص الاستثمار في الأعمال لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتقلص الإسكان للربع السادس على التوالي.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مطلع هذا الشهر الاستثمار في الأعمال والإسكان كمجالات ضعف في الاقتصاد، لكن الإنفاق الاستهلاكي القوى، إلى جانب سوق العمل القوي، قد قلل من التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويمكن أن يثير الشكوك حول المزيد من تخفيف السياسة النقدية هذا العام.