كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يطالب الجيش الكولومبى بعصيان الأوامر ضد فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجيش الكولومبى، إلى "عصيان أوامر الإخلال بسلام فنزويلا"، في أحدث علامة على تدهور العلاقات بين دولتى أمريكا الجنوبية المجاورتين.

وكثيراً ما يصف مادورو الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأنه خادم للولايات المتحدة ويتهمه بالتآمر للإطاحة به، بينما يقول دوكي، إن مادورو يوفر ملاذاً آمناً للجماعات المتمردة الكولومبية اليسارية، واتهمه بتوفير الأسلحة لقيادة جيش التحرير الوطني

وقال مادورو في بث التلفزيون الحكومي، مساء الخميس: "بالنسبة للقوات المسلحة الكولومبية، دعونا نتحد في قوة عسكرية واحدة بروح الوطن الأم لتوحيد شعوبنا في سلام، ورفض القواعد العسكرية في كولومبيا، ورفض خطط العدوان العسكري ضد فنزويلا".