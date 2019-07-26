كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يسرقون 40 مليون دولار من الذهب والمعادن من مطار برازيلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطةالبرازيلية، اليوم، إنّ مسلحين سرقوا 40 مليون دولار من الذهب والمعادن النفيسة أمس الخميس من محطة شحن في ساو باولو في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما.

ووصل العديد من المشتبه بهم إلى مطار جوارولوس في شاحنة بيك آب سوداء تحمل كسوة تشبه الشرطة الفيدرالية البرازيلية، وذلك وفقًا لمقاطع أمنية نقلاً عن وكالة رويترز.

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وغادر أربعة رجال السيارة مع وجوههم مغطاة، واحد منهم على الأقل بحوزته بندقية، وواجه العمال في المطار، الذين شرعوا بعد ذلك في ملء شاحنة بيك آب مع البضائع.

وقال تقرير للشرطة، إن اللصوص تركوا حوالي 750 كيلوجراما (1650 رطلا) من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، إلى جانب اثنين من العاملين في المطار أخذوا كرهائن، وبقوا طليقين.

وقالت متحدثة بإسم المطار، إنه لم يصب أحدا خلال الهجوم لكنه لم يعلق على رهائن محتملين.